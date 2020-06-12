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Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesi Keşiş Köyü Yaylası'nda çok acı bir olay yaşandı. 12 yaşındaki B.K., oynadığı uzun namlulu silah kazara ateş alınca 10 yaşındaki arkadaşı Yusuf Karakoç'un hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını vurdu

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü Yaylası'nda dün akşam meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaylada olan B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen uzun namlulu silahla oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

DHA

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