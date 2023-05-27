HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Kahreden olay! 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

27.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 13. kattaki evlerinin balkonunda düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne dengesini kaybederek düştü. Balkonda düşen anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kahreden olay! 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Esentepe Mahallesi’ndeki 14. katlı bir apartman facianın adresi oldu. Apartmanın 13. katında oturan bir kadın oğlunun balkondan düşmesini engellemek isterken kucağındaki bebeğiyle dengesini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne N.D. (29) ile kızı Z.D. (5) ve oğlu H.D'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

2

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan N.D'nin, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalarMHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gabar Dağı'ndan sevindiren haber! 'Yoğun bir petrol çıktı'Gabar Dağı'ndan sevindiren haber! 'Yoğun bir petrol çıktı'
Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'
Anahtar Kelimeler:
Kayseri balkon

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Canlı yayındaki diyalog gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

Canlı yayındaki diyalog gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ‘Piyasa gerçeğinden uzak…’

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ‘Piyasa gerçeğinden uzak…’

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce sorusuna olay yanıt! 'Nankör insandan...'

Mustafa Sarıgül'den Muharrem İnce sorusuna olay yanıt! 'Nankör insandan...'

İki Balkan ülkesi arasında gerginlik tırmandı!

İki Balkan ülkesi arasında gerginlik tırmandı!

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.