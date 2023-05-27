Kahreden olay! 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Esentepe Mahallesi’ndeki 14. katlı bir apartman facianın adresi oldu. Apartmanın 13. katında oturan bir kadın oğlunun balkondan düşmesini engellemek isterken kucağındaki bebeğiyle dengesini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne N.D. (29) ile kızı Z.D. (5) ve oğlu H.D'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan N.D'nin, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi. (AA)

