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  4. Kahreden olay! 15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ablasını katletti

Kahreden olay! 15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ablasını katletti

07.05.2024 12:31
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Ankara'da yaşanan olay duyanların kanını dondurdu! Altındağ'da 15 yaşındaki bir çocuk 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçaklayarak katletti. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken çocuğun ruhsal sorunları olduğu iddia edildi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Kahreden olay! 15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ablasını katletti

Ankara’da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan abla hayatını kaybederken, saldırgan kardeş gözaltına alındı.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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AW198497_03Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Ankara
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