HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! 21 günde annesi, babası ve iki ablasını kaybetti

Kahreden olay! 21 günde annesi, babası ve iki ablasını kaybetti

02.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Şehit Emin Yıldırım İlkokulu'nda müdür olarak görevini sürdüren 55 yaşındaki Cevdet Alkan, 21 gün içinde ailesinden dört kişiyi art arda kaybetti. Annesi, babası ve ablasını koronavirüsten, diğer ablasının ise kanserden vefat ettiğini söyleyen Alkan, zor bir süreç yaşandığını söyledi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde pandemi sürecinde kurulan ‘Vefa Destek Grubu’ ve filyasyon ekibinde görev alan Şehit Emin Yıldırım İlkokulu müdürü Cevdet Alkan, kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve atlattığını anlattı. Pandemi sürecinde, ilk olarak 20 Kasım'da 60 yaşındaki ablası Nuran Malcı'yı kanser hastalığından dolayı kaybeden Alkan, 2 Aralık'ta 92 yaşındaki babası İbrahim Alkan'ı, 4 Aralık'ta 86 yaşındaki annesi Fatma Alkan'ı ve 11 Aralık'ta ise 62 yaşındaki en büyük ablası Cavide Emirleroğlu'nu koronavirüs nedeniyle toprağa verdi.

'KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM VE HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIM'

Ailesini korumak adına 6-7 aydır, kimseyle görüşmediğini ve her türlü önlemi almasına rağmen dört canını yitirmenin acısını yaşadığını dile getiren Alkan, “Bu hastalık çok tehlikeli. Yayılımcı ve tedbiri alınmadığı zaman ölümcül sonuçları olan bir hastalıktır. Bu süreçte, 20 Kasım da küçük ablamı kaybettim. 2 Aralık, babamın vefatını izledim, kendi elimle toprağa teslim ettim. 4 Aralık, annemi teslim ettim toprağa. 11 Aralık, benim akıl hocam, emekli öğretmen, eğitimi bana sevdiren, yol haritamı çizmeme yardımcı olan büyük ablamı da yine kendi elimle toprağa verdim. Acılı, sıkıntılı ve insanı çökerten bir süreç” dedi.

101db9915a14e4e384963896c8d1b12d

Babasının vefatından sonra yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle annesini son bir kez göremediğini, vedalaşamadığını belirten Alkan, “Babamın vefatından sonra koronavirüs testim pozitif çıktı. Evde kendimi karantinaya aldım. Öyle bir acıdır ki kendi annemi son defa görüp, veda edemedim. En sevdiğiniz insanlarla vedalaşamıyorsunuz bile. En sevdiğiniz insanlarla bir daha bir araya gelemeyeceksiniz” dedi.

Üç evin kapısını kapattıklarını ve bunun anlatılmaz bir acı olduğunu aktaran Alkan, “Şu anda elimde, aradığımda cevap verilmeyecek, hiç arayamayacağım dört telefon numarası var” dedi.

VATANDAŞLARA SESLENDİ: ‘KURALLARA UYALIM’

Aile bireylerini kaybetmenin acısını yaşadığını ve çekirdek aileden bir tek kendisi ile ağabeyinin kaldığını hatırlatan Alkan, kurallara uyulmasını isteyerek şunları söyledi:

“Bu iş gerçekten sıkıntılı, gerçekten acılı. İnsanı yıpratan ve hayatında ömür boyu geçmeyecek travmalar yaratan bir hastalık. Lütfen, sevdiklerinizle yaşayın, onlarla yaşlanın. Bunu yapmak istiyorsanız, bu süreci en doğru, en güzel şekilde atlatmak istiyorsanız, sevdiklerinizi korumak istiyorsanız, onların acısını yaşamak istemiyorsanız; lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyun. Devletimizin koyduğu kurallara uyun. Kendi ailenizin arasına girerken ve hangi ortama girerseniz girin her türlü tedbiri almanızı önemle tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Kendi canlarımı kaybettim, siz kendi canlarınızı kaybetmeyin. Onları kaybetmemek için gereken her türlü tedbiri almanızı, rica ediyorum” dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Benzinlikte korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldıBenzinlikte korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı
Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir?Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Son dakika! Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç ile kız arkadaşı öldürülmüş bulundu

Kan donduran olay! Genç çift öldürülüp gömülmüş olarak bulundu

Benzinlikte korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı

Benzinlikte korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı

Ramazan ne zaman başlıyor 2021? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok

Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama

Kanser hastalarını ilgilendiriyor! Emsal niteliğinde karar

Kanser hastalarını ilgilendiriyor! Emsal niteliğinde karar

Sahte para ve eroinle yakalandı! 'Bakkaldan aldım' dedi

Sahte para ve eroinle yakalandı! 'Bakkaldan aldım' dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.