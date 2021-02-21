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  4. Kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda can verdi

Kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda can verdi

21.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Akkovanlık Mahallesi’nde foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; evlerinin bahçesinde oyun oynayan F.B., tuvalet gideri olarak kullanılan çukura düştü. Çocuğun düştüğünü gören diğer çocuklar durumu hemen ailesine bildirdi.

Aile bireylerinin müdahalesiyle bulunduğu çukurdan çıkarılan F.B. olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzan Özel Sağlık Hastanesi’ne sevk edildi.

F.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde bekleyen ailesi, acı haberi alınca yıkılırken, F.B.’nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılığınca inceleme ve soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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