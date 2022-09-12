Kahreden olay! 4'üncü kattan beton zemine düştü

Olay saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Ayşe Kıratik, balkon penceresinden dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kıratik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

