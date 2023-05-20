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  4. Kahreden olay! 6 aylık bebek anne sütünden zehirlenerek hayatını kaybetti

Kahreden olay! 6 aylık bebek anne sütünden zehirlenerek hayatını kaybetti

20.05.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Muğla'dan geldi! Zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan anne İnci Sandık ile 2 çocuğu tedaviye alındı, 6 aylık bebeği Uraz Sandık ise yaşamını yitirdi. Uraz bebeğin anne sütünden zehirlendiği tahmin edilirken, ailenin dün akşam tavuk yediği, geçen günlerde de evi ilaçladığı belirtildi.

Kahreden olay! 6 aylık bebek anne sütünden zehirlenerek hayatını kaybetti

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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ANNE VE DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uraz bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TAVUK DETAYI...

Ailenin dün akşam yemeğinde tavuk yediği, geçen günlerde evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak. (DHA)

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anne sütü zehirlenme Muğla

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