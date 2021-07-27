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Kahreden olay! Acılı anne güçlükle ayakta durabildi

27.07.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’dan eşiyle tatil için Antalya’ya gelen doktor çift otomobilleriyle şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobildeki doktor çiftten 35 yaşındaki Mert Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Acılı anne güçlükle ayakta durabildi

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Korkuteli- Antalya Karayolunun Tahtalı Beli mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen Mert-Aslıhan Ensari Şimşek, doktor çiftinin içinde bulunduğu otomobil belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole girdi. Metrelerce savrulan otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek ağır yaralandı. Bölgedeki sürücüler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Şimşek, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aslıhan Ensari Şimşek'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Şimşek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Acı haberi alıp morga gelen Mert Şimşek’in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Morgdan alınan Şimşek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Bu sırada Mert Şimşek’in bir yakını gözyaşlarına boğulurken, yanındakiler tarafından güçlükle ayakta tutuldu.

Kahreden olay! Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildiKahreden olay! Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi

Kaynak: İHA

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trafik kazası antalya Ankara
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