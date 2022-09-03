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  4. Kahreden olay! Ailesinin her yerde aradığı 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu

Kahreden olay! Ailesinin her yerde aradığı 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu

03.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşanan olay duyanları kahretti. 2 yaşındaki S.D.'nin kaybolması üzerine ailesi her yerde çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatin ardından talihsiz çocuk ailesinin aracında cansız bir şekilde bulundu. Hemen müdahale edilen çocuk Nizip Devlet Hastanesine götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay! Ailesinin her yerde aradığı 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu

Gaziantep'te acı olay! Ailesi tarafından aranan 2 yaşındaki S.D.'nin, evlerinin önünde park halindeki araçta cansız bedeni bulundu. Nizip ilçesinde yaşanan acı olayda çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

2 SAAT SONRA BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından S.D., evlerinin önünde ailesine ait park halindeki aracın içinde cansız bulundu.

Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çocuk
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