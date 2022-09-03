Kahreden olay! Ailesinin her yerde aradığı 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu

Gaziantep'te acı olay! Ailesi tarafından aranan 2 yaşındaki S.D.'nin, evlerinin önünde park halindeki araçta cansız bedeni bulundu. Nizip ilçesinde yaşanan acı olayda çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından S.D., evlerinin önünde ailesine ait park halindeki aracın içinde cansız bulundu.

Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

