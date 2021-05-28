HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! AK Partili meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları hayatını kaybetti

Kahreden olay! AK Partili meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları hayatını kaybetti

28.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Arsuz'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Yaren ile 14 yaşındaki Eren Altun kardeşler, yaşamını yitirdi. Yaren ve Eren Altun’un, Arsuz Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu belirtildi.

Kahreden olay! AK Partili meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları hayatını kaybetti

İskenderun-Arsuz yolu Madenli Balıkçı Barınağı Kavşağı'nda dün gece, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren ve Eren Altun kardeşlere M.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

hatay3

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN ÇOCUKLARI

Yaren ve Eren Altun’un, Arsuz Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu belirtildi.

Kazayı haber alan çocukların yakınları ile Kaymakam Musa Sarı ve Emniyet Müdürü Dinsever Kalkan hastaneye geldi.

İki kardeşin cenazesi bugün ilçedeki Gözcüler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izlediSokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izledi
Bakanlık duyurdu! VLP temelli yerli aşı ile ilgili yeni gelişmeBakanlık duyurdu! VLP temelli yerli aşı ile ilgili yeni gelişme
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Sakarya'da yakalanmıştı! Katliam görüntülerine "montaj" dedi

Sakarya'da yakalanmıştı! Katliam görüntülerine "montaj" dedi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.