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Kahreden olay! Arabada unutulan bebek yaşamını yitirdi

15.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yürek burkan bir olay yaşandı. Seyhan ilçesinde boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın içinde bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kahreden olay! Arabada unutulan bebek yaşamını yitirdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana bebek
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