Kahreden olay! Ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, hemşire olduğu öğrenilen anne Sevim Kayhan (36) ile kızı Melek Dağ’ın (6) yaşadığı apartman dairesinde uyudukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında anne alevlerin arasında kalarak, kızı Melek ise pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yanan eve gelen baba Yalçın Dağ, kızının ayakkabılarını eline alarak gözyaşı döktü. ‘Bu nasıl bir şeymiş, prensesim benim, tatlı kızım, nasıl olmuş bu’ diyen baba Yalçın Dağ, kızına ait ayakkabıları bir an olsun elinden bırakmadan odaları gezdi.

Konya Şehir Hastanesinde otopsileri tamamlanan anne Sevim Kayhan ve kızı Melek Dağ'ın Akşehir ilçesi Yazla Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

