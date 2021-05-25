Kahreden olay! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Musa Avcı, 3 ay önce bir rahatsızlığından dolayı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından burada yaşayan kızı Nurdan Avcı'nın yanına giden ve bir süre sonra rahatsızlanan Musa Avcı, tekrar özel hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Musa Avcı, hastanede tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Avcı, daha sonra memleketi Andırın'da toprağa verildi.

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Esma Avcı da bir süre sonra kızları Nurdan Avcı, Tuncay Temiz ve damadı Mehmet Temiz ile birlikte koronavirüse yakalandı. 4 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumları ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Nurdan Avcı 4 Mayıs'ta, eniştesi Mehmet Temiz 15 Mayıs'ta, annesi Esma Avcı ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 hafta içerisinde ölen anne ile kızı ve damadı Andırın'da son yolculuklarına uğurlandı.

'BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN'

Babasını, annesini, ablasını ve eniştesini koronavirüse kurban veren Niyazi Avcı, çok büyük acı yaşadıklarını söyledi. Şubat ayında babasını, bu ay içerisinde ise annesi, ablası ve eniştesini peş peşe toprağa verdiğini belirten Avcı, "Dünyayı saran bu korona illetinde ne yazık ki biz de ailemizden 4 kişiyi kaybettik. Şubat ayında babamı, mayıs ayında ablamı, eniştemi ve annemi kaybettik. Büyük ablamın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Rabbim bu acıları başka insanlara göstermesin. Herkesin bu hastalığa dikkat etmesi elzemdir. Herkese tavsiyem, bu hastalığı hafife almayın, dikkat edin. Herkes aşısını olsun, rabbim devletimizin de yokluğunu vermesin" dedi.