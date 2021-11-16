HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz kurtarılamadı

Kahreden olay! Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz kurtarılamadı

16.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle ağır yaralanan Deniz Bakır (1,5) 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz kurtarılamadı

Olay, 12 Kasım'da Kemer ilçesinde meydana geldi. Bakır ailesinin en küçük çocuğu Deniz, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkon demirlerini aşan Deniz, dengesini kaybederek, zemine düştü. Gürültü üzerine balkona çıkan aile, Deniz'i aşağıda görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

8c26bf8ba04e1504c7cdfe0edd729e16

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Deniz'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Antalya'ya sevk edilip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Deniz, dün akşam hayatını kaybetti.

Konya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulunduKonya'da iki aylık bebek yatağında ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Deniz'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Deniz Bakır, Kemer'de toprağa verilecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Kahreden olay! Gözyaşlarına boğuldularKahreden olay! Gözyaşlarına boğuldular
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisi

Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisi

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.