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Kahreden olay! Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti

11.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de 7. kattan düşen öğretmen Sanem Güçlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akçakoca'da öğretmenlik görevini sürdüren Sanem Güçlü’nün ölüm haberi sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu.

Kahreden olay! Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Balıkçı Barınağı bölgesinde bulunan 7 katlı binanın en üst katında oturan öğretmen Sanem Güçlü (46) balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Güçlü, 7. kattan aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, öğretmen Güçlü'yü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Akçakoca'da öğretmenlik görevini sürdüren Sanem Güçlü’nün ölüm haberi sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Düzce
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