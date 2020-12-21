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Kahreden olay! Bu paylaşımdan 20 gün sonra öldü

21.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Kahreden olay! Bu paylaşımdan 20 gün sonra öldü

Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş, “Ölüm vuslattır” paylaşımından 20 gün sonra koronavirüse yenik düştü.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde eşi ile birlikte koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki emekli müfettiş Osman Baş evinde izole olarak tedaviye başladı. Yaklaşık 10 önce rahatsızlığının artması sonucu Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, Tokat'a sevk edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde entübe edilen Baş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Baş’ın cenazesi Tepekışla köyünde toprağa verildi.

'ÖLÜM VUSLATTIR' PAYLAŞIMINDAN 20 GÜN SONRA ÖLDÜ

Şair ve yazar olarak tanınan Baş, 30 Kasım’da “Ölüm vuslattır” başlığında kendi yazdığı dizelerinde şu mısralara yer verdi:

“Ömrümün ölümlü günlerindeyim, Önümde çınarlar tek tek gidiyor, Önce annem, dedem, bir, iki dayım. Nene anam, babam, veda ediyor/ Dünya böyle işte, koştur da koştur, Ölüm başa gelince her şey boştur, İmanlı insana kabir pek hoştur, Yalnız adam, sıra sana geliyor"

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Baş 12 Aralık tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında ise şu sözlere yer vermişti:

“Eşim Ayşe hanım ile birlikte koronavirüs hastalığına yakalandık. Bir haftadır evimizde sürecimiz devam ederken son iki gündür durumundaki ciddiyet nedeniyle bugün Tokat Erbaa Devlet Hastanesine yatırıldım. Telefonlara cevap veremiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Dualarınızı gönderin çok duaya ihtiyacımız."

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Kaynak: İHA

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