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  4. Kahreden olay! Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

Kahreden olay! Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 21:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Kamile Tuşan'ı (12) kurtaran Ferit Tuşan (56), kendisi boğularak hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Denizde çırpınan kızını kurtardı, kendisi boğuldu

Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle tatile gelen Ferit Tuşan, kızı Kamile Tuşan (12) ile sahile gitti. Kızının denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladığını fark eden baba Ferit Tuşan, çocuğunu kurtarmak için suya girdi. Kamile'yi kurtaran Ferit Tuşan, kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla denizden çıkarılan Ferit Tuşan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ferit Tuşan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Babasının kurtardığı Kamile Tuşan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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