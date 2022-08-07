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Kahreden olay: Doğum günüydü! Metrelerce sürüklendi ve...

07.08.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de otomobilin çarptığı 71 yaşındaki motosikletli kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın, doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kahreden olay: Doğum günüydü! Metrelerce sürüklendi ve...

Korkunç kaza, Rize’nin Gündoğdu Mahallesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek için motosikletiyle seyir halinde olan Recep Ali Can’a (71) aynı mevkide seyir halinde olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü çarptı.

20 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle 71 yaşındaki Can yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Can’ın olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden Can’ın doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize doğum günü
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