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  4. Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

04.12.2020 11:31 | Son Güncelleme:
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Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, düğün hazırlığında olan genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından nişanlısının yaptığı sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, bir işletmede garson olarak çalışan 23 yaşındaki Veysel Yaman ile nişanlanan ve düğün için gün sayan 17 yaşındaki Zeynep Kemik geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemik'e burada lösemi teşhisi konuldu. Ardından tedavisi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız tedavisi sürdüğü sırada beyin kanaması geçirdi. Gün geçtikçe durumu daha da kötüye giden genç kızı yaşatmak için doktorlar seferber oldu. Geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan Kemik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kemik'in ölümü başta ailesi ve nişanlısı olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Genç kız gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

'BEN SENSİZ NE YAPACAĞIM ZEYNEP'İM'

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyduğu üzüntüyü dile getiren genç kızın nişanlısı Veysel Yaman, nişanlısı ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Ben sensiz ne yapacağım Zeynep'im kim tutacak ellerimden kim sarılacak boynuma kim 'seni çok seviyorum Veysel'im' diyecek, neden gittin benden gözlerimden yüreğimden hani biz söz vermiştik birbirimize hani bizim hayallerimiz vardı Zeynep'im ben seni çok sevdim be kara gözlüm rabbim mekanını cennet eylesin bitanem seni çok ama çok seviyorum Zeynep'im" notunu düştü.

Kaynak: İHA

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