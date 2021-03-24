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Kahreden olay! Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu

24.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, Mehmet Emin Y. (22), önceki gün kalp krizinden ölen, dün toprağa verilen annesinin mezarı başında babası Mithat Y. tarafından ölü bulundu. Polis, başından vurulduğu belirlenen Mehmet Emin Y.’nin intihar ettiği üzerinde dururken, haberi alıp mezarlığa gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kahreden olay! Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu

Kentte önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felek Naz Y., oğlu Mehmet Emin Y.’nin de katıldığı cenazede dün Karslılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Bugün sabah saatlerinde, yakınlarıyla birlikte eşinin mezarına giden Mithat Y., oğlu Mehmet Emin’in yerde hareketsiz yattığını gördü. Oğlunun başından yaralandığını gören Mithat Y.’nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu saptanan Mehmet Emin Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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‘HEM ANNEM GİTTİ HEM KARDEŞİM GİTTİ’

Haberi alan Mehmet Emin Y.’nin yakınları, mezarlığa akın etti. Kardeşinin, annesinin mezarı başında öldüğünü gören ablası, “Anne, sen gideli iki gün oldu. Neden kardeşimi yanına aldın? Hem annem gitti hem kardeşim gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Mithat Y. de oğlunun cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.

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ANNESİNİ KAYBEDİNCE İÇİNE KAPANMIŞ

Bu arada Mehmet Emin Y.’nin bir süre önce askerden geldiği, annesinin ölümünün ardından içine kapandığı ve kimseyle konuşmadığı öne sürüldü.

Mehmet Emin Y.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Emin Y.’nin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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İntihar Adana
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