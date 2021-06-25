Kahreden olay! Eşine doğum günü pastası götürürken öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde, Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Büyükarslan'ın kullandığı otomobil ile Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Alibeke Fındık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ PASTASI GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜ

Alibeke Fındık'ın, eşi Çiğdem Fındık'ın doğum günü için aldığı pastayla evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

