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  4. Kahreden olay! Eşine doğum günü pastası götürürken öldü

Kahreden olay! Eşine doğum günü pastası götürürken öldü

25.06.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alibeke Fındık, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fındık'ın, eşinin doğum günü için aldığı pastayla evine gittiği sırada kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Manavgat'ın Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Büyükarslan'ın kullandığı otomobil ile Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Alibeke Fındık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ PASTASI GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜ

Alibeke Fındık'ın, eşi Çiğdem Fındık'ın doğum günü için aldığı pastayla evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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