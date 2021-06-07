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  4. Kahreden olay! Genç kız odasında ölü bulundu

Kahreden olay! Genç kız odasında ölü bulundu

07.06.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde lise öğrencisi M.D. (16) evde ölü bulundu. Genç kızın, annesinin ilaçlarını içerek intihar ettiği değerlendiriliyor.

Kahreden olay! Genç kız odasında ölü bulundu

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.D.'nin odasından çıkmaması üzerine şüphelenen yakınları, M.D.'yi yatağında hareketsiz halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen ekipler, genç kızı ambulansla hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen M.D. kurtarılamadı. Annesine ait ilaçları içerek intihar ettiği değerlendirilen M.D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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