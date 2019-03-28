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Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Samsun'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay! İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken...

Olay, saat 18:00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığını gören Yunus Ü. de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Samsun intihar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok acı okurken içi burkuluyor insanın.
Allah rahmet eylesin
toplumda ne yazikki engellilere bir tuhaf bakış acısı var yani psikolojik olarak etkileniyor engelli insanlar bu durumlardan bilemiyorum nedeni buolabilir malesef halkın biliçli yaklaşım tarı kötü engelli insanlara daha bir içten yaklaşım gerekiyor toplumun cogu kesimi engellileri dışar zihniyette
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