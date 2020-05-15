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Kahreden olay! Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Antalya'da, gençlere yönelik sokak kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan Mustafa Boz'un (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine bugün 4 saat için verilen sokak izninin bitmesine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek, serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Boz, suda batıp, çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu.

ARKADAŞI FENALAŞTI

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ekibi, arama- kurtarma çalışması başlattı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli, bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbini tutarak, yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Irmaktaki teknelerde çalıştığını belirten, adını açıklamayan kişi, gençleri suya girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur, dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri, ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.

BABANIN YÜREK YAKAN FERYADI

Dalgıçlar, Boz'u suda aramaya başladı. Oğlunun kaybolduğu haberi verilen baba ise arama yapılan alana geldi. Sağlık ve güvenlik görevlilerini olay yerinde gören baba, "Mustafa'm" diyerek, feryat etti. Mustafa Boz'un babasını arkadaşları ve görevliler, güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan Mustafa Boz'la birlikte ırmak kenarına gelen arkadaşlarından biri, gencin tek başına suya atladığını söyledi. Irmakta bulunan bot çalışanlarından biri de “Ben insanlığımı yaptım ama bize karşı geliyorlar, uyardığımız halde. Çocuk gidiyordu, biz yüzüyor sandık. Biz de yüzüyor, diye ilgilenmedik. Şuraya kadar geldi, elini kaldırdı ve gitti" dedi.

Gencin ilk başta yakın mesafede olduğunu, ip atılacak uzaklıkta olduğunu söyleyen çalışan, “Uyardığımız zaman bize karşılık veriyorlar, bizi dinlemiyorlar. Bundan dolayı uyarmıyorum. Dün şurada da birisi atladı ırmağa, boğuluyordu. 'Çıkın, polis geliyor' dedim, bana 'Sana ne lan' diye cevap verdi. Öyle yapılınca biz de pek uyarmıyoruz" diye konuştu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Boz'un cesedini, ırmağa girdiği noktanın yakınlarında buldu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan gencin cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

(DHA)

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