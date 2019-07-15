Kahreden olay! Kimse gözyaşlarını dindirmeyi başaramadı

Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in şehit olduğu haberi yetkililer tarafından Mamak ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Daha sonra şehidin Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Akrabaları ve komşuları, aileye taziyelerini iletti.