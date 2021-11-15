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  4. Kahreden olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonrası korkunç

Kahreden olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonrası korkunç

15.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde kara yoluna çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden çevirince kontrolünü kaybederek ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan Hatice Yalçın (61) hayatını kaybetti, sürücü eşi yaralandı.

Kahreden olay! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonrası korkunç

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Honaz ilçesine hafif ticari araç ile giden Orhan Yalçın (62), kara yoluna çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, tarlaya girerek ağaca çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Orhan Yalçın ile eşi Hatice Yalçın'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hatice Yalçın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralı Orhan Yalçın'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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