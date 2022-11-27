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  4. Kahreden olay! Köpeğin patisi tetiğe değdi... 10 gün önce baba olan adamın talihsiz sonu

Kahreden olay! Köpeğin patisi tetiğe değdi... 10 gün önce baba olan adamın talihsiz sonu

27.11.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşandı. 10 gün önce baba olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Özgür Gevrekoğlu ava gitti. Köpeğini aracının bagajına koyduğu sırada hayvanın patisi tüfeğin tetiğine değdi. Talihsiz adam tüfeğin ateş alması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Köpeğin patisi tetiğe değdi... 10 gün önce baba olan adamın talihsiz sonu
Samsun'un Alaçam ilçesinde ava giden genç, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın partisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

10 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi. Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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