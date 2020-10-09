HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden olay! Köpekten kaçarken feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Köpekten kaçarken feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 20:05 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, yol kenarında yürüdüğü sırada havlayan köpekten korkup kaçan 13 yaşındaki Yusuf Cihan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kahreden olay! Köpekten kaçarken feci şekilde can verdi

Kaza, öğleden sonra Kaynarca ilçesi Küçükkaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıköy Mahallesi'ndeki evine gitmek için yol kenarında yürüyen Yusuf Cihan, kendisine doğru koşarak havlayan köpekten korkup yola çıktı. Bu sırada Yusuf'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilindeki bir kişi yaralandı.
01
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
2622a93a05f6aac968b90fb1536c014d
DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Mecidiyeköy'de metrobüs arıza yaptı, durakta yoğunluk oluştuMecidiyeköy'de metrobüs arıza yaptı, durakta yoğunluk oluştu
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu
Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte içki faciasında şoke eden detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
7 kişi ölmüştü! Sahte içki faciasında şoke eden detay
Mecidiyeköy’de metrobüs arıza yaptı, durakta yoğunluk oluştu
Mecidiyeköy'de metrobüs arıza yaptı, durakta yoğunluk oluştu
'Hayvanseveriz' deyip sahiplendiler, o köpeklere işkence ettiler!
'Hayvanseveriz' deyip sahiplendiler, köpeklere işkence ettiler!
Kaza yapan şoför, 'Neden ağlıyorsun' diye sorulunca öyle bir söz söyledi ki...
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Sonbaharın cennet köşesi Nemrut Gölü renkleriyle büyülüyor!
Yeryüzünün cenneti! Bakın hangi ilimizde
Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi nedir? Karışık meyveli milföy pastanın malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi...
Karışık meyveli milföy pasta tarifi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.