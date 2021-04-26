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Kahreden olay! Koronavirüs bu kez 3 saat arayla can aldı

26.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 88 yaşındaki Alay Balıkçı ile 60 yaşındaki kızı Sabahat Balıkçı, 3 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Koronavirüs bu kez 3 saat arayla can aldı

Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı.

SALGIN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEFNEDİLDİLER

Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Trabzon

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