Kahreden olay! Nişanlısı hayatını kaybetti, kendisi yaralandı

Çorum Sungurlu'da önceki gün meydana gelen kazada köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü yaralandı, 22 yaşındaki nişanlısı Hilal Göyhan hayatını kaybetti. Göyhan ve Tırpancı’nın 4 ay sonrası için evlilik planı yaptığı belirtildi.

NİŞANLISI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, önceki akşam Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alparslan Tırpancı, otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil, takla atarak yol ortasına devrildi. Kazada, Tırpancı ile yanındaki nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hilal Göyhan, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan, bugün hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

4 AY SONRASI İÇİN EVLİLİK PLANI YAPIYORLARDI

Kazada nişanlısını kaybeden Alparslan Tırpancı morg girişi önünde oturarak bekledi. Göyhan ve Tırpancı’nın 4 ay sonrası için evlilik planı yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA

