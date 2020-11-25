Kahreden olay! Oğlunun acısına kalbi dayanmadı

Olay, 18 Kasım’da Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak’ta meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde anahtarcılık yapan evli ve 1 çocuk babası Tezcan G., evinin önünde park halinde bulunan 59 DM 318 plakalı otomobilinin arka koltuğunda başına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti. Tezcan G.'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle evde tedavi gördüğü belirlendi.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Tezcan G.’nin ölümünün üzüntüsünü yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören babası Şaban G. de, olaydan 1 hafta sonra, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şaban G.’nin cenazesi, Keşan Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA





