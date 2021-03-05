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  4. Kahreden olay! Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Kahreden olay! Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

05.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Kahreden olay! Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Adana'da dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Burak Tüylüce'nin (22), sulama kanalında cesedi bulundu. Acı haberi alıp bölgeye giden Hatice Tüylüce, oğlunun cansız bedeni sudan çıkarılırken fenalaşıp, sinir krizi geçirdi.

Dün sabah, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden çıkan Burak Tüylüce'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, polis merkezine giderek askerden yeni gelen oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Tüylüce'nin en son aynı ilçedeki Yalmanlı Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi.

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Bölgede arama çalışması başlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı. Bu sırada olay yerine gelen Tüylüce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tüylüce'nin annesi Hatice Tüylüce, oğlunun cansız bedeni kanaldan çıkarılırken fenalaşıp, sinir krizi geçirdi.

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Tüylüce'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA

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Adana
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