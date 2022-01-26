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Kahreden olay! Ölmeden 30 dakika önce paylaşmışlar

26.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen sürücünün kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada aynı otomobilde bulunan 3 arkadaşın kazadan yaklaşık 30 dakika önce birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

Kahreden olay! Ölmeden 30 dakika önce paylaşmışlar

Bursa Mudanya'da dün gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş Uğur Çalışkan, Engin Demirayak ve Sezer Paçacı'nın kazadan yaklaşık 30 dakika önce çektikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Güzelyalı kavşağında kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan'ın (35) kullandığı otomobil, Yusuf Karademir (31) yönetimindeki kamyonete çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışanları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

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HAYATLARINI KAYBETTİLER

İlk müdahalenin ardından Yusuf Karademir Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur Çalışkan, Engin Demirayak ve Sezer Paçacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Karademir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından polis ekipleri, trafiği kontrollü bir süre sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAZADAN YARIM SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

3 arkadaşın, kazadan yaklaşık 30 dakika önce Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ise otomobilin, kavşağa giriş hızının 180 kilometre olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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