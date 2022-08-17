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Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

17.08.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıkan 28 yaşındaki Furkan Sürer, Çukurova Üniversitesi’ne ait portakal bahçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Hakkında kayıp başvurusu yapılan Sürer’in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Dün akşam evinden “Ölüme gidiyorum” diyerek çıkan Furkan Sürer'in cansız bedeni bulundu. Çukurova Üniversitesi’ne ait portakal bahçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan Sürer'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

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POLİSE HABER VERİLDİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait portakal bahçesinde meydana geldi. Gezintiye çıkan iki kadın, ağaçların altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiğini saptadı.

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CESEDİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Polisin yaptığı çalışmada, cesedin, dün akşam evinden “Ölüme gidiyorum” diyerek çıkan Furkan Sürer’e ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında tabanca da bulundu. Hakkında kayıp başvurusu yapılan Sürer’in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemelerin ardından Sürer’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(DHA)

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