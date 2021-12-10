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  4. Kahreden olay! Şehit ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

Kahreden olay! Şehit ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

10.12.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Nilüfer Ertürk hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Ertük'ün, ağabeyi polis memuru Fatih Esin Ertürk'ün de 2004 yılında meydana gelen kaza sonucu şehit olduğu ortaya çıktı.

Kahreden olay! Şehit ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

Polis memuru Fatih Esin Ertürk, 2004 yılında Geyve Alifuatpaşa’da hemzemin geçitte göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştü. Kardeşi Nilüfer Ertürk de (37) geçirdiği trafik kazası neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AĞABEYİ İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Şehit ağabeyi ile aynı kaderi yaşayan ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ertürk, Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bulunan Yunuspaşa (Kurşunlu) Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kaderi yaşayan aile, bu kez ise kızlarını toprağa vermenin acısını yaşadı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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