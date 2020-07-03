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  4. Kahreden olay! Silahlı kavganın arasında kalan asteğmen hayatını kaybetti

Kahreden olay! Silahlı kavganın arasında kalan asteğmen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 20:50 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek davası bulunan tarafların kavgasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan mermilerden biri kokoreççiye giden Asteğmen Arif Ozan Güven’e isabet etti. Asteğmen Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Silahlı kavganın arasında kalan asteğmen hayatını kaybetti

Edremit ilçesinde, alacak-verecek davası bulunan Ü.S. ile H.T., telefonda tartışıp, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak için randevulaştı. Ü.S., verilen adresteki üst geçidin altında beklerken, H.T., beraberinde kardeşi T.T. ile birlikte otomobiliyle geldi. T.T., otomobilin yanına gelen Ü.S.'ye pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından vurularak yaralanırken, mermilerden biri aynı bölgede bulunan kokoreççiye giden Asteğmen Arif Ozan Güven'in göğsüne isabet etti.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, can havliyle yakınındaki çay bahçesine giren Güven, yere yığıldı. Kafeterya çalışanlarının ilk müdahalesini yaptığı Güven, ambulansla özel hastane kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. polis tarafından yakalandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı Asteğmen Arif Ozan Güven’in cenazesinin, otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi. (DHA)

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