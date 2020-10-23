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  4. Kahreden olay! Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Kahreden olay! Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 23:38 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı’yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı’yı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

DHA

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