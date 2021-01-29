Kahreden olay! Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp hayatını kaybetti

Olay, Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satılan iş yerinde tadilat yapan Fehim Özer, yıkmaya çalıştığı duvarın altında kaldı. Özer'in yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan Özer, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, soruşturma başlattı.

DHA

