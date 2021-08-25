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Kahreden ölüm! Çilingiri bekleyemedi 3'üncü kattan düştü

25.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da emekli öğretmen Reşat Coşkun, anahtarını içeride unuttuğu dairesine üst kattaki komşusunun balkonundan inerken beline bağladığı halatın çözülmesi sonucu 3’üncü kattan düşüp öldü. Coşkun'un çilingire haber verdiği ancak gecikince kendi yöntemiyle eve girmeye çalıştığı ifade edildi.

Kahreden ölüm! Çilingiri bekleyemedi 3'üncü kattan düştü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Reşat Coşkun (53), 2'nci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu. Bir ay önce emekli olan Coşkun, haber verdiği çilingiri beklemeden üst kattaki komşusuna çıktı. Reşat Coşkun, beline bağladığı halatla balkondan, kendi evinin balkonuna inmek için aşağı sarktı. Bu sırada halat açılınca Coşkun, 3’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Coşkun'un öldüğünü belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BELİNDEKİ HALAT ÇÖZÜLDÜ

Reşat Coşkun'un yakını Ömer Kaya, "Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kısa bir zaman önce emekliye ayrılan hocam, anahtarı kapının üzerinde unutuyor. Çilingiri çağırıyorlar. Çilingir gecikince, 'Ben üst kattan inerim' deyip halatı beline bağlıyor ve inerken halat çözülüyor ve düşüyor. Kendisinin 3 çocuğu var. Yaklaşık 6 ay önce de trafik kazasında kızının nişanlısını yani damadını kaybetmişti. Buradaki evini de satmış ve şehir merkezinden yeni bir ev almıştı. Cumartesi günü de oraya taşınacaklardı, nasip olmadı" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çilingir Erzurum
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