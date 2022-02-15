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  4. Kahreden ölüm! İnşaat işçisi 6. kattan düşerek demire saplandı

Kahreden ölüm! İnşaat işçisi 6. kattan düşerek demire saplandı

15.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, yapımı devam eden 14 katlı inşaatta çalışan Ahmet Alış (53), iddiaya göre dengesini kaybederek inşaatın 6'ncı katından zemin kattaki iskele demirlerinin üzerine düşüp, asılı kaldı. Vücuduna inşaat demir saplanan Alış, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! İnşaat işçisi 6. kattan düşerek demire saplandı

Olay,16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı devam eden 14 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan Ahmet Alış, inşaatın 6'ncı katında çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybetti.

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DEMİRLERDE ASILI KALDI

6'ncı kattan düşen alış, 1'inci kattaki iskele demirlerine düşüp asılı kaldı. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Alış'ı asılı olduğu yerden sepetli itfaiye aracı yardımıyla indirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Alış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alış'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Bursa
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