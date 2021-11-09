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  4. Kahreden ölüm! Okuldan eve giderken yaya geçidinde otobüsün altında kaldı

Kahreden ölüm! Okuldan eve giderken yaya geçidinde otobüsün altında kaldı

09.11.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere olan Eren Arıcan (12), 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. 12 yaşındaki Eren'in başucunda kalan sırt çantası ve resim çantası, ekiplerce polis aracına konuldu.

Kahreden ölüm! Okuldan eve giderken yaya geçidinde otobüsün altında kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi.

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DÖNMEYE ÇALIŞAN OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Yusuf T., kullandığı özel halk otobüsü ile Emniyet Caddesi'ne doğru döndüğü sırada, Ayten Çağıran Ortaokulu’nda okuyan ve ders çıkışı evine gitmek isteyen Eren Arıcan, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada çocuk, dönmeye çalışan otobüsün altında kaldı.

YAKLAŞIK 5 METRE SONRA DURDU

İddiaya göre, otobüsün kör noktasında kalan çocuğu fark etmeyen sürücü Yusuf T., yaklaşık 5 metre sonra aracı durdurdu.

Kazayı fark eden sürücü Yusuf T., otobüsün altında kalan çocuğun yanına gitti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün yanına gelen itfaiye ekipleri, kriko yardımıyla kaldırdıkları otobüsün altında kalan Eren Arıcan'ı aracın altından çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Arıcan’ın baş ucunda kalan sırt ve resim çantası ise polis ekiplerince polis aracına koyuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Eren Arıcan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, sürücü Yusuf T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

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trafik kazası antalya
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