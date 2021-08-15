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Kahreden ölüm! Oyun oynarken ahşap dolabın altında kaldı

15.08.2021 03:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bahçede oyun oynarken üzerine ahşap dolap devrilen 3 yaşındaki Kumsal Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! Oyun oynarken ahşap dolabın altında kaldı

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Özlüce Mahallesinde meydana geldi.

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AHŞAP DOLAP ÜZERİNE DEVRİLDİ

İmdat (41) ve Özlem Kurt (35) çiftinin çocuğu Kumsal Kurt, iddiaya göre, oyun oynamak için evlerinin önündeki bahçeye çıktı. Kumsal'ın oyun oynadığı sırada dokunduğu bahçedeki ahşap dolap, çocuğun üzerine devrildi. Anne Özlem Kurt, güçlükle dolabı kaldırıp Kumsal'ı kurtardı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Kumsal Kurt, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kumsal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kumsal'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kumsal'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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