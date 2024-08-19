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  4. Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

19.08.2024 17:53
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Nevşehir'de, içerisinde 19 ve 17 yaşında olduğu bilenen kardeşlerin bulunduğu aracın, arkadan tıra çarpmasıyla kaza meydana geldi. Hayatını kaybeden kardeşler gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsü tespit edilemeyen 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarpan, Arda Çölyen'in (19) kullandığı 50 ADJ 398 plakalı Ford marka otomobilde, kardeşi Ayberk Çölyen (17) ile birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi intikal etti.

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ÇÖLYEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden kardeşler Arda ve Ayberk Çölyen, Nevşehir Külliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Kaldırım Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çölyen kardeşlerin cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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KARDEŞLER HEP YAN YANALAR

sürekli birlikte gezdikleri ve hiç ayrılmadıkları öğrenilen Çölyen kardeşlerden, geriye yalnızca çok sevdikleri arabalarıyla verdikleri poz kaldı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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