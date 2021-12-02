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  4. Kahreden ölüm! Salıncaktan düşen 16 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

Kahreden ölüm! Salıncaktan düşen 16 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

02.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Finike ilçesinde, 16 yaşındaki liseli Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek yaşamını yitirdi.

Kahreden ölüm! Salıncaktan düşen 16 yaşındaki liseli hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike ilçesi sahilinde bulunan bir kafenin bahçesinde meydana geldi. Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrasında okulun hemen karşısında bulunan sahil şeridine 5 arkadaşıyla birlikte geldi.

KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

Burada kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncakta sallanan Özmercan, bir anda kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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