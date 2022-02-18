Kahreden ölüm! Sünnet düğününde arkadaşlarıyla oynarken birden fenalaştı

Kahreden olay, akşam saatlerinde Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Arslan’ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakletti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Arslan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. (DHA)





