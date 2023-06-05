Kahreden olay! Evli ve iki çocuk babası adam kafasından vurularak öldürüldü...

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'ndeki düğünde gece saatlerinde tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya karıştığı ifade edilen Serhat Uğurlu (27) uzaklaşmak için arabasına binmeye çalıştı. Fakat o sırada tabancayla kafasından vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI...

Evli ve iki çocuk babası olan 27 yaşındaki Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirtilirken otopsi sonrası cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma bahsetti. (DHA)