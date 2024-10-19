Kahreden ötenazi detayı! Yenidoğan çetesi bebekleri nasıl öldürdü? Sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı...

12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyi adeta bebeklerinin hayatlarıyla oynayan 'Yenidoğan bebek çetesi' hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği ortaya çıkmıştı.

YENİDOĞAN ÇETESİ BEBEKLERİ NASIL ÖLDÜRDÜ?

Türkiye'de infial yaratan ve kan donduran detaylarla dolu skandalla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Gazeteci Alican Uludağ, çetenin işleyişini ve bebeklerin nasıl öldürüldüğünü anlattı. Kaleme alınan yazıya göre, örgüt bebekleri ölüme götüren sürece devlet hastanelerinde ya da farklı özel hastanelerde doğan bazı bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek başlıyor. Anlaşmalı hastanelerin doluluk oranı böylece sağlanıyor.

SGK'dan ödeme almak için evrak işlemleri farklı gösteriliyor ve bebeklerin durumları mevcut durumlarından daha ağır olduğu belirtiliyor. Uludağ yazısında o süreci şöyle anlatıyor: "Özellikle, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak, hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak SGK'ya fatura etmek, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil etmek ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde edildi."

BEBEKLERE ÖTENAZİ UYGULANDI

Bebeklere pasif ötenazi uygulandığı ortaya çıktı. Uludağ, “Buna göz yuman hastane sahipleri ve başhekimler de yenidoğan ünitelerini doldurarak maddi çıkar sağladı. Böylece yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazanç 3-4 katı artırıldı. Hastane yönetimleri, elde edilen kârı oransal olarak Fırat Sarı ile paylaştı. İddianameye göre, bebeklere pasif ötanazi uygulandı. Bu bölümlerde aylarca doktor çalışmadı. Bebeklerle yalnızca hemşireler ilgilendi. Hastaların tanı ve tedavilerini hemşireler yönetti. Yanlış tedaviler uygulandı. Bebek beslenmeleri uygun yapılmadı.” dedi.

"ESKİ SAĞLIK BAKANININ HASTANESİNDE BİR BEBEK ÖLDÜ"

“Sanıklar arasında Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Avcılar Hospital Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız de yer alıyor. Ancak hastanenin sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hakkında ise hiçbir işlem yapılmamış. Oysa çetenin Avcılar Hospital’ın yenidoğan servisinin işletmesini almasından Müezzinoğlu’nun haberinin olmaması mümkün değil. Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesinde ölen bebeklerden biri de Kerem Muhammet Tokluoğlu. 37 hafta gebelik sonucunda 18 Ağustos 2024 tarihinde ikinci ikiz eşi olarak 1,640 kg doğdu ve aynı gün hayatını kaybetti. “

“Şüphelilerin tape kayıtlarında, hastaya canlandırma uygulanmasına gerek olmadığı şeklinde konuşmalar yapıldı. Ancak hasta dosyasında 20 dakika canlandırma yapılmış gibi gösterildi. Savcı, bu durumu hastaya pasif ötenazi olarak yorumladı. Oysa Türkiye’de ötenazinin her türlüsü yasak. Dr. İlker Gönen, telefon görüşmesinde bebeğin böbrek rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Ancak dosyasında böyle bir rahatsızlık kaydı da bulunmadı.”