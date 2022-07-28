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  4. Kahreden rapor! Önce okey oynamış, sonra başını taşla ezerek öldürmüş

Kahreden rapor! Önce okey oynamış, sonra başını taşla ezerek öldürmüş

28.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçen yıl 12 Aralık'ta İbrahim Deniz ormana yakın yol kenarında ölü bulunmuştu. Deniz ile ilgili açılan davada adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Deniz'in kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenirken cinayetle ilgili Nurmehmet Halifeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halifeoğlu, cinayet ile ilgisi olmadığını iddia ederken, iddianamede ikilinin cinayetten önce yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi.

Kahreden rapor! Önce okey oynamış, sonra başını taşla ezerek öldürmüş

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulan kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olay ile ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ÖNCESİ OKEY OYNADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede Nurmehmet Halifeoğlu ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay ilk kez hakim karşısına çıkan Halifeoğlu, cinayet ile ilgisi olmadığını iddia etti. Mahkeme ayrıca Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi. Raporda, İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin 'düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oybirliğiyle mütaala olunur' denildi.

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'ŞÜPHEYE MAHAL KALMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLDİ'

Raporun ardından konuşan İbrahim Deniz'in ailesinin avukatı Coşkun Demir, "Nurmehmet Halifeoğlu tarafından gerçekleştirildiği şüpheye mahal kalmayacak şekilde tespit edilmiştir. Bu rapor vesilesiyle sanığın verdiği çelişkili savunmaların tümünün suçtan kurtulmaya yönelik, kurgudan öte gidemeyen beyanlar olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Yine bu raporla beraber en başından iddia ettiğimiz gibi müvekkilden aldığı borçları ödememiş olan sanığın müvekkile vermiş olduğu senedi ya da senetleri müvekkilden zorla almak niyetinde olduğu ve bunun neticesinde cinayet fiilini gerçekleştirdiği de kanaatimizce her türlü şüpheden uzak bir şekilde tespit edilmiştir.

Davaya konu olayda sanık, müvekkilden aldığı borçları ödememek adına cinayeti müvekkilin başını ezecek şekilde işlemiş, sonrasında müteveffanın telefon ve cüzdanını alarak olay yerini terk etmiştir. Bununla da kalmayan sanık müvekkilin zor kullanmak suretiyle almış olduğu telefonuyla, sanki kendisiyle mesajlaşıyormuş izlenimi oluşturmak ve suçtan kurtulmak amacıyla mesajlaşmıştır. Bütün bu anlatımlarımız davaya konu cinayetin planlanıp, tasarlanıp, borç aldığı müteveffaya verdiği senetleri alabilmek amacıyla işlendiğini kanıtlamaktadır."

(DHA)

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