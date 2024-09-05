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  4. Kahreden şehit haberi! Isparta'ya getirildi, yaktıkları ağıt yürekleri dağladı

Kahreden şehit haberi! Isparta'ya getirildi, yaktıkları ağıt yürekleri dağladı

05.09.2024 07:04
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Pençe 1-2 harekat bölgesine intikal halinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan’ın naaşı memleketi Isparta’ya getirildi. Şehidin naaşı uçaktan indirilirken ailesinin feryadı yürekleri dağladı.

Kahreden şehit haberi! Isparta'ya getirildi, yaktıkları ağıt yürekleri dağladı

Pençe 1-2 harekat bölgesine intikal halinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan için Süleyman Demirel Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Hakkari’den Isparta’ya askeri uçakla getirilen şehit Ayan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

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YAKTIKLARI AĞIT YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehidin eşi Nazan Ayan, annesi Gülümser Ayan ve kız kardeşi Elif Ayan şehidin naaşı uçaktan indirilirken yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

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10 AYLIK İKİZ BEBEKLERİ VARMIŞ

Öte yandan şehidin 10 aylık Harun ve Gülümser adında ikiz bebekleri olduğu ve öğrenildi.

Şehidin cenazesi Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Karşılama törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez,İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Isparta
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