Kahreden şehit haberi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Suriye sınırında 30 Nisan'da gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada "Silah arkadaşımız, 30 Nisan 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış ve 26 Mayıs 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil millitemize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri yer aldı.





